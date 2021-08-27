ЭНЕРГИЯ ДНЯ 28 августа 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать восьмое августа две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1205 =Вместо того, чтобы сосредотачиваться на внутренней боли, попытайтесь облегчить боль другого человека = Возможности сотворчества с Богом не могут даже сравниться с тем, что может предложить человеческий разум! = Все вы — выдающиеся создания, попавшие в ловушку своей собственной неуверенности, мелочности своей мысли = Всё в этом Мире сотворяется из Энергоинформации и всё в этом Мире управляется Энергоинформацией = Когда всё закончится, останется только ваша Любовь и больше ничего.