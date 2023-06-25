Вернон о попадании в Зал славы: «Сначала подумал, что Лэнни Макдоналд хочет позвать меня поиграть в гольф. Эмоциональный момент»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Калгари» и «Детройта» завершил карьеру в 2002 году. «Сначала я подумал, что Лэнни Макдоналд (руководитель Зала славы, партнер Вернона по чемпионским «Флэймс» – прим.
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