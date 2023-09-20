Медвежий угол

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Нужна СВО на телевидении: "Голубой огонёк" предателей вернулся в страшном составе

Нужна СВО на телевидении: "Голубой огонёк" предателей вернулся в страшном составе

"Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Простите, друзья-украинцы, простите. Только такое не прощают".

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Комментарии
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Игорь честнодумов
Начинать нужно не с Шепелева, а  Эрнста и его окружения!
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3 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
В России нужно срочно возродить такую организацию как СМЕРШ, работы будет не початый край! Иначе завтра воины придут с СВО и сами начнут наводить порядок в стране. Что тогда руководство страны будет говорить?
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2 час.
Zoia Goldshtab
С на фронте на передовой этой мрази выступить с концертами слабО? И рассказать &quot; ЧЕЙ КРЫМ&quot;? ВОТ СУКИ НЕДОРЕЗАННЫЕ!!!!!
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2 час.

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