Нужна СВО на телевидении: "Голубой огонёк" предателей вернулся в страшном составе

Игорь честнодумов Начинать нужно не с Шепелева, а Эрнста и его окружения!

ИМ Ильдус Мамлеев В России нужно срочно возродить такую организацию как СМЕРШ, работы будет не початый край! Иначе завтра воины придут с СВО и сами начнут наводить порядок в стране. Что тогда руководство страны будет говорить?