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Добрый Мир

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Внезапно появившийся Путин на экранах Латвии всполошил русофобов. Телемастер тут же был наказан

Внезапно появившийся Путин на экранах Латвии всполошил русофобов. Телемастер тут же был наказан

3 дня назад 3,7K прочитали Прибалтика все больше нагнетает обстановку и пытается спровоцировать конфликт.

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