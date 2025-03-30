Год 1934. Какие вопросы Пензенским горкомом ВКП(б) обсуждались тогда?

Сегодня мы продолжаем знакомиться с документами из партийного архива Пензенской области. На этот раз перед нами пройдут фотокопии документов за 1934 год.
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