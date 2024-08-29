Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Шаповалов
    Жулики прихватили за задницу одного из своих. В чем причина мирового общественного резонанса - не понятно.Угроза была еще д...
  • Eduard
    Нанесите по самозванцам США наконец ядерный удар!Власти США наложи...
  • Eduard
    США много на себя берут,они не хозяева мира,а самозванцы!Власти США наложи...

Правительству РФ предложили платить студентам за научные разработки

Правительству РФ предложили платить студентам за научные разработки

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на пленарном заседании форума «Технопром-2024» В Новосибирске, которое проходило под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, предложил рассмотреть возможность выплачивать студентам, магистрантам и аспирантам авторское вознаграждение за научные разработки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх