Правительству РФ предложили платить студентам за научные разработки

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на пленарном заседании форума «Технопром-2024» В Новосибирске, которое проходило под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, предложил рассмотреть возможность выплачивать студентам, магистрантам и аспирантам авторское вознаграждение за научные разработки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии