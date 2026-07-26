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Царьград

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Британцев пришлось успокаивать, когда они увидели русский военный корабль

Британцев пришлось успокаивать, когда они увидели русский военный корабль

В Великобритании разгорелась заметная тревога после того, как русский сторожевой корабль Балтийского флота "Неустрашимый" провёл боевые стрельбы в международных водах всего в 40 морских милях от побережья Плимута.

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Комментарии
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Галина 123
Воровать, без зазрения совести и всего остального, чужие танкеры с нефтью на миллионы долларов им &quot;белам и пушистым&quot; можно. А военному кораблю пройти транзитом в нейтральных водах уже без истерик со стороны мелкобритов нельзя. Что, суки,  боитесь русские  по башке настучат. БОЙТЕСЬ!
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