Британцев пришлось успокаивать, когда они увидели русский военный корабль

Галина 123

Воровать, без зазрения совести и всего остального, чужие танкеры с нефтью на миллионы долларов им "белам и пушистым" можно. А военному кораблю пройти транзитом в нейтральных водах уже без истерик со стороны мелкобритов нельзя. Что, суки, боитесь русские по башке настучат. БОЙТЕСЬ!