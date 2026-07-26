Британцев пришлось успокаивать, когда они увидели русский военный корабль

В Великобритании разгорелась заметная тревога после того, как русский сторожевой корабль Балтийского флота "Неустрашимый" провёл боевые стрельбы в международных водах всего в 40 морских милях от побережья Плимута.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии