Пятеро иностранцев, находящихся в розыске задержано в Астраханской области

Пятерых подозреваемых в ряде преступлений иностранцев, трое из которых уроженцы Средней и Центральной Азии, были задержаны Управлением ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области на российско-казахстанской границе.
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