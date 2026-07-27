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Царьград

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"Закрой рот!": Таксист-мигрант дал волю рукам - девушка еле сдержала слёзы

"Закрой рот!": Таксист-мигрант дал волю рукам - девушка еле сдержала слёзы

В Минске таксист-мигрант ударил пассажирку — и остался безнаказанным. Белоруссия не учится на ошибках России?29-летняя Юлия обратилась в милицию после того, как водитель такси позволил себе рукоприкладство.

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