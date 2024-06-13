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Царьград

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Врач назвала продукт с грядки, который продлевает жизнь суставам

Врач назвала продукт с грядки, который продлевает жизнь суставам

Людям в возрасте необходим коллаген, которого с годами становится всё меньше, и он хуже обновляется Для здоровой работы организма человеку необходим коллагеновый белок, который входит в основу соединительной ткани.

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