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test mazurok

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🤝 В Крыму обсудили социально-экономическое развитие и подготовку региона к

🤝 В Крыму обсудили социально-экономическое развитие и подготовку региона к осенне-зимнему периоду В рамках совещания с замминистра строительства и ЖКХ РФ Алмазом Хусаиновым были рассмотрены вопросы социально-экономического развития Крыма, сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

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