🤝 В Крыму обсудили социально-экономическое развитие и подготовку региона к осенне-зимнему периоду В рамках совещания с замминистра строительства и ЖКХ РФ Алмазом Хусаиновым были рассмотрены вопросы социально-экономического развития Крыма, сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.