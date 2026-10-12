🤝 В Крыму обсудили социально-экономическое развитие и подготовку региона к осенне-зимнему периоду В рамках совещания с замминистра строительства и ЖКХ РФ Алмазом Хусаиновым были рассмотрены вопросы социально-экономического развития Крыма, сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
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