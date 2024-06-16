В Тамбове и четырёх округах региона установлен карантин по бешенству животных. Эпизоотические очаги выявлены в СНТ "Мичуринец" города Тамбова, селе Чикаревка Жердевского округа, селе Черняное Тамбовского округа, селе Никольское Знаменского округа и селе Нижнеспасское Рассказовского округа.
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