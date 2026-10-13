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Царьград

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Наступила дата конца света, предсказанная пастором Млакелой

Наступила дата конца света, предсказанная пастором Млакелой

Предсказанная пастором Млакелой дата конца света наступила. Если вы это читаете, значит, ничего не произошло.

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