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Поводов для оптимизма нет: эксперты о том, что будет с российским рынком жилья

Российский рынок жилья испытал настоящий шок в конце февраля, а в апреле-мае перешел к стагнации. Хотя в июне участники рынка фиксируют слабые признаки оживления, поводов для особого оптимизма не наблюдается, рассказали эксперты РИА Недвижимость.

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