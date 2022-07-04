Поводов для оптимизма нет: эксперты о том, что будет с российским рынком жилья

Российский рынок жилья испытал настоящий шок в конце февраля, а в апреле-мае перешел к стагнации. Хотя в июне участники рынка фиксируют слабые признаки оживления, поводов для особого оптимизма не наблюдается, рассказали эксперты РИА Недвижимость.