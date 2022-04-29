Popcaketv

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Собчак высмеяла всех звезд, улетевших жить за рубеж: «В общем, наблюдаю тренд «хочу домой»»

Собчак высмеяла всех звезд, улетевших жить за рубеж: «В общем, наблюдаю тренд «хочу домой»»

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказала свое экспертное мнение о том, что происходит сейчас в мире и о том, как люди решают свои проблемы в нынешней обстановке.

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