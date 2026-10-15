Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин высказался о поведении футболистов «Викинга» в матч Лиги чемпионов против «Баварии» (3:3).
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