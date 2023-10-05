Пашинян озвучил единственное условие, при котором он уйдёт в отставку

Премьер-министр считает, что его уход с должности не решит проблемы АрменииПремьер-министр Армении в минувшую среду заявил, что не может подать в отставку, поскольку это, по его мнению, ухудшит политическую ситуацию.
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