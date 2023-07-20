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Главы МИД стран Евросоюза 20 июля рассмотрят последствия разрыва сделки по вывозу зерна из портов Украины

Главы МИД стран Евросоюза 20 июля рассмотрят последствия разрыва сделки по вывозу зерна из портов Украины

Руководители внешнеполитических ведомств государств, которые входят в Европейский союз, на своей встрече 20 июля рассмотрят последствия разрыва соглашения по вывозу зерна из украинских портов.

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