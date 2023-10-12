Рафаэль Надаль вернется на корт в Австралии

О решении испанского теннисного ветерана сыграть на первом турнире Большого шлема следующего года информируют международные агентства со ссылкой на соответствующее заявление представителя оргкомитета Открытого чемпионата Австралии.
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