Беглов заявил, что проект нового генплана учитывает строительство ВСМ до Москвы

Также в городе появятся современный комфортабельный терминал и новый вокзал для электропоездов. Проект нового генерального плана Петербурга учитывает перспективы строительства Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Москвы.
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