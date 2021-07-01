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Владимир Путин вынужден возвращать на землю западные воздушные замки утопии войны

Владимир Путин вынужден возвращать на землю западные воздушные замки утопии войны

В ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что Запад понимает: победителем из третьей мировой войны он не выйдет Сказал это президент, отвечая на вопрос по поводу недавней провокации, когда британский эсминец Defender пересёк границу России.

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