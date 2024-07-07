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Екатеринбург и мир

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День работников морского и речного флота

День работников морского и речного флота. Профессиональный праздник флотских работников учреждён в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР и отмечается в первое воскресенье июля.

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