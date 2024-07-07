День работников морского и речного флота. Профессиональный праздник флотских работников учреждён в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР и отмечается в первое воскресенье июля.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
День работников морского и речного флота. Профессиональный праздник флотских работников учреждён в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР и отмечается в первое воскресенье июля.
Свежие комментарии