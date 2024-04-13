Юрген Клопп может стать главным тренером сборной Германии в 2025 году

Юрген Клопп может возглавить сборную Германии в 2025 году. По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, Немецкий футбольный союз (DFB) рассматривает вариант с приглашением Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии в случае, если Юлиан Нагельсман, возглавляющий ее сейчас, откажется от продления контракта, заканчивающегося грядущим летом.