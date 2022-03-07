Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на фейк о том, что стыдится быть русским

Известный юморист и ведущий Comedy Club Гарик Харламов вынужден был опровергать распространяемые в Сети фейки о том, что он стыдиться своей национальности, а также якобы призывы к гражданам России от его имени выходить на протестные акции на улицы.
Известный юморист и ведущий Comedy Club Гарик Харламов вынужден был опровергать распространяемые в Сети фейки о том, что он стыдиться своей национальности, а также якобы призывы к гражданам России от его имени выходить на протестные акции на улицы.
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