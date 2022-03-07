Царьград

2 190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    Зайти-то они зашли. Но ведь если себя плохо вести будут могут и не выйти.Два эсминца США с...
  • Галина Светлая
    Низкий поклон вечная память ГЕРОЮ, Такое не забывается.27-летний летчик ...
  • Влад Владимиров
    Такие, вот, случаи здесь очень на наше старое русское изречение, блин,похоже...))) Которое, если уж говорить  более ...Американский разм...

Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на фейк о том, что стыдится быть русским

Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на фейк о том, что стыдится быть русским

Известный юморист и ведущий Comedy Club Гарик Харламов вынужден был опровергать распространяемые в Сети фейки о том, что он стыдиться своей национальности, а также якобы призывы к гражданам России от его имени выходить на протестные акции на улицы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх