Особо крупный размер: челябинская ФСБ накрыла подпольную нарколабораторию

У чёрных химиков изъяли большую партию зелья и забрали "Крузак".Сотрудники Управления ФСБ России по Челябинской области прикрыли канал производства и незаконного сбыта наркотиков, а суд вынес злодеям приговор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии