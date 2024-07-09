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  • Ирина
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Особо крупный размер: челябинская ФСБ накрыла подпольную нарколабораторию

Особо крупный размер: челябинская ФСБ накрыла подпольную нарколабораторию

У чёрных химиков изъяли большую партию зелья и забрали "Крузак".Сотрудники Управления ФСБ России по Челябинской области прикрыли канал производства и незаконного сбыта наркотиков, а суд вынес злодеям приговор.

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