Сейчас всё починим...

Рейс Virgin Atlantic в Нью-Йорк был отменен за несколько минут до взлета на прошлой неделе после того, как обеспокоенный пассажир заявил, что заметил отсутствие нескольких пропеллеров на крыльях самолета.
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