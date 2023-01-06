Нику Попеску провел в Эстонии ряд встреч на высоком уровне

Министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску, находящийся с рабочим визитом в Риге, провел ряд встреч с высокопоставленными латвийскими чиновниками, представителями аналитических центров и местными журналистами.
Министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску, находящийся с рабочим визитом в Риге, провел ряд встреч с высокопоставленными латвийскими чиновниками, представителями аналитических центров и местными журналистами.
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