В Воронеже из-за атаки БПЛА повреждены дома

«На месте падения остатков БПЛА в Воронеже сегодня будут работать городские службы. Они уточнят нанесенный частным объектам ущерб и приступят к ремонту в домовладениях (на данный момент известно о повреждениях в четырех)», - добавил политик.
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