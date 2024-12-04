Трамп планирует территориальные уступки Украины в пользу России

В США сейчас активно обсуждается вопрос о возможных территориальных уступках со стороны Украины. По информации Reuters, советники президента Трампа предлагают признать новые регионы, перешедшие под контроль России.
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