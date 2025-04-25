Ирак и Иордания обсуждают двусторонние отношения и региональные проблемы

Региональные события, проблемы безопасности и усилия по укреплению двустороннего сотрудничества обсудили спикер парламента Иордании Ахмед ас-Сафади с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом и премьер-министром Мохаммедом Шиа ас-Судани, 25 апреля сообщает Shafaq News.
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