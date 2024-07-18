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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бронни Джеймс набрал 12 очков в победном матче Летней лиги против «Атланты»

Бронни Джеймс набрал 12 очков в победном матче Летней лиги против «Атланты»

Новичок «Лейкерс» набрал 12 очков, реализовав 5 из 11 с игры, включая 2 из 5 из-за дуги, в победном матче против «Хоукс» (87:86).

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