Священник Гущин рассказал, можно ли православным молиться за души самоубийц

Для родных и близких людей, покончивших жизнь самоубийством, важно осознавать, что хотя православные священники не проводят отпевания для самоубийц, по благословению церкви можно самостоятельно читать специальные молитвы за их душу.
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