❗️⚡️ВПК РФ способен ежемесячно производить по 25 баллистических ракет средней дальности «Орешник» с гиперзвуковыми боевыми блоками.
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❗️⚡️ВПК РФ способен ежемесячно производить по 25 баллистических ракет средней дальности «Орешник» с гиперзвуковыми боевыми блоками.