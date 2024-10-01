На Пхукет предлагают не пускать туристов без 900 тысяч рублей на банковском счету

С инициативой выступил губернатор острова Губернатор Пхукета Софон Суваннарат предложил правительству Таиланда не пускать в регион туристов без 300 тысяч бат (861,7 тысячи рублей) на банковских счетах, пишет "Интерфакс".
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