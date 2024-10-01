Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Малыхина (Буковская)
    Ей ещё про остальные города почитать, например про Оренбург...Матвиенко неделю ...
  • Лидия Санникова
    У властей крыша поехала. Содержат миллионы мигрантов на деньги россиян. Враги России.Россиянам могут р...
  • Лена Елена
    Планов громадье. А метро в Новосибирске и ныне там....Глава алтайского ...

На Пхукет предлагают не пускать туристов без 900 тысяч рублей на банковском счету

На Пхукет предлагают не пускать туристов без 900 тысяч рублей на банковском счету

С инициативой выступил губернатор острова Губернатор Пхукета Софон Суваннарат предложил правительству Таиланда не пускать в регион туристов без 300 тысяч бат (861,7 тысячи рублей) на банковских счетах, пишет "Интерфакс".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх