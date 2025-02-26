Шестое вымирание: как человеческая деятельность угрожает экосистемам Земли Ирэн ОрлонскаяЗемля существует уже 4,5 миллиарда лет, и за это время она пережила пять крупных массовых вымираний, которые были вызваны различными природными катастрофами.