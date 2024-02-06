Интересная жизнь с Vera Star Киевлянка Алена Листок, выложила в сеть видео, где она спешит домой по ночному Киеву и делится своими страхами.
"Спасибо Зеленскому. Очень страшно": Один вечер из жизни простой киевлянки
Комментарии
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Юрий Золотарев
Хороший анекдот. Зеля - Путину: "Мы намерены вернуть Крым!" Путин в ответ: "Крым вы уже вернули. Давайте обсудим теперь другие регионы".
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16 час.
ВА
Владимир Акулов
Есть такая математическая *Теорема Гёделя* ... Она доказывает , что любая стройная система доказательств *истинна , непротиворечива * лишь внутри себя самой... Любая идеология истина лишь для тех , кто ее поддерживает... Выводы *теоремы* подходят к любым *замкнутым на самих себя , внутреннее непротиворечивым идеологиям или нарративам* ... То есть ненависть врагов не опровергнуть словами ! Ненависть врагов и их злобные идеологии опровергаются аргументами из другой системы логических координат...То есть УНИЧТОЖЕНИЕМ врага... Тогда уничтожается и его * злобный непротиворечивый* нарратив... Для того и существуют войны : для опровержения врага , который считает свою идеологию истиной... Антагонист вражеской *истины* -смерть врага.
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13 час.
И
Ирина
То, что за два года я узнала об Украине, не вызывает ни малейшего желания сочувствовать ее жителям. Выбрать такого, прости Господи, клоуна президентом, предпочесть и принять идеологию нацизма, променять добрососедские отношения с Россией на кружевные трусы и лживые обещания Запада, массово поддаться пропаганде русофобии, переписать историю, насочинять сказок о собственном "величии", орать и скакать макаками на майдане с перекошенными рылами, жечь и взрывать своих сограждан, детей своих с колыбели учить зиговать и орать "режь русню"... ЭТО может вызвать какие угодно сильные эмоции у адекватных людей, но только не сочувствие.
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10 час.
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