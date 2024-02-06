"Спасибо Зеленскому. Очень страшно": Один вечер из жизни простой киевлянки

Юрий Золотарев Хороший анекдот. Зеля - Путину: "Мы намерены вернуть Крым!" Путин в ответ: "Крым вы уже вернули. Давайте обсудим теперь другие регионы".

ВА Владимир Акулов Есть такая математическая *Теорема Гёделя* ... Она доказывает , что любая стройная система доказательств *истинна , непротиворечива * лишь внутри себя самой... Любая идеология истина лишь для тех , кто ее поддерживает... Выводы *теоремы* подходят к любым *замкнутым на самих себя , внутреннее непротиворечивым идеологиям или нарративам* ... То есть ненависть врагов не опровергнуть словами ! Ненависть врагов и их злобные идеологии опровергаются аргументами из другой системы логических координат...То есть УНИЧТОЖЕНИЕМ врага... Тогда уничтожается и его * злобный непротиворечивый* нарратив... Для того и существуют войны : для опровержения врага , который считает свою идеологию истиной... Антагонист вражеской *истины* -смерть врага.