ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Спасибо Зеленскому. Очень страшно": Один вечер из жизни простой киевлянки

"Спасибо Зеленскому. Очень страшно": Один вечер из жизни простой киевлянки

Интересная жизнь с Vera Star Киевлянка Алена Листок, выложила в сеть видео, где она спешит домой по ночному Киеву и делится своими страхами.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Хороший анекдот. Зеля - Путину: &quot;Мы намерены вернуть Крым!&quot; Путин в ответ: &quot;Крым вы уже вернули. Давайте обсудим теперь другие регионы&quot;.
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16 час.
ВА
Владимир Акулов
Есть такая математическая *Теорема Гёделя* ... Она доказывает , что любая стройная система доказательств *истинна , непротиворечива * лишь внутри себя самой... Любая идеология истина лишь для тех , кто ее поддерживает... Выводы *теоремы* подходят к любым *замкнутым на самих себя , внутреннее непротиворечивым идеологиям или нарративам* ... То есть ненависть врагов не опровергнуть словами ! Ненависть врагов и их злобные идеологии опровергаются аргументами из другой системы логических координат...То есть УНИЧТОЖЕНИЕМ врага... Тогда уничтожается и его * злобный непротиворечивый* нарратив... Для того и существуют войны : для опровержения врага , который считает свою идеологию истиной... Антагонист вражеской *истины* -смерть врага.
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13 час.
И
Ирина
То, что за два года я узнала об Украине, не вызывает ни малейшего желания сочувствовать ее жителям. Выбрать такого, прости Господи, клоуна  президентом, предпочесть и принять идеологию нацизма, променять добрососедские отношения с Россией на кружевные трусы и лживые обещания Запада,  массово поддаться пропаганде русофобии, переписать историю, насочинять сказок о собственном &quot;величии&quot;,  орать и скакать макаками на майдане с перекошенными рылами, жечь и взрывать своих сограждан, детей своих с колыбели учить зиговать и орать &quot;режь русню&quot;... ЭТО может вызвать какие угодно сильные эмоции у адекватных людей, но только не сочувствие.
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10 час.

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