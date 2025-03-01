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Сколько стоит полис ОСАГО с 1 марта 2025 года - расскажу и покажу на своём примере

Сколько стоит полис ОСАГО с 1 марта 2025 года - расскажу и покажу на своём примере

   Сколько будет стоить полис ОСАГО с 1 марта 2025 года — расскажу и покажу на собственном примере. Напомню, что в начале каждого месяца я проверяю стоимость полиса ОСАГО для себя и своего автомобиля, чтобы отслеживать динамику цен на автострахование.

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