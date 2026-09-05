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Регионы России

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Выживший иностранец найден в туннеле ГЭС Upper Trishuli после наводнения в Непале

Выживший иностранец найден в туннеле ГЭС Upper Trishuli после наводнения в Непале

В округе Расува на севере Непала военные обнаружили иностранного гражданина в туннеле строящейся гидроэлектростанции Upper Trishuli спустя одиннадцать дней после разрушительного паводка на реке Бхоте-Коши, обрушившегося на регион 26 августа.

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