Минобороны Британии опровергло данные о британских секретах в руках Трампа

Дональд Трамп храни секретные документы ВМС Великобритании в своей резиденции в Мар-а-Лаго после того, как он покинул Белый дом, заявил бывший сотрудник МИ-6 Кристофер Стил в новой книге, 8 октября пишет The Guardian.
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