Вопросы экологического просвещения подрастающего поколения обсудили на РЭФ-2024

Вопросы экологического просвещения детей как ключевого элемента устойчивого будущего страны обсудили 9 октября на сессии «Экопросвещение — инвестиции в зеленое будущее» в рамках Российского экологического форума.
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