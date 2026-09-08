Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

19 подписчиков

В Кабардино-Балкарской Республике представлен новый руководитель регионального следственного управления

В Кабардино-Балкарской Республике представлен новый руководитель регионального следственного управления

По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина руководитель управления кадров СК России Максим Александрович Малышкин представил нового руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике генерал-лейтенанта юстиции Валерия Ханбиевича Устова, назначенного на должность Указом Президента Российской Федерации.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым