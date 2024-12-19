Подсчитано, какой нужен доход, чтобы взять 1,9 млн рублей под залог автомобиля

###abc-test="news_widget-mid_inc021_page_core"###Эксперты Банки.ру составили рейтинг самых выгодных кредитов под залог автомобиля и рассчитали, во сколько обойдется такой кредит заемщику «с открытого рынка».
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