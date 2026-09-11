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Кузнецова: с 2022 года семейно-детский бюджет вырос на 227 %

Кузнецова: с 2022 года семейно-детский бюджет вырос на 227 %

Объем средств, выделяемых в федеральном бюджете на поддержку семей и детей, с 2022 года вырос на 227 %.

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