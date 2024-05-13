Time: Путин доверяет Белоусову и считает его некоррумпированным

ВУ

Владимир Уфимцев

Дожили!.. Помощники Главного нашли одного праведного в этом Содоме и Гоморре, что представляет наш кабинет министров, под руководством непотопляемого борца с коррупцией Мишустина!... Есть гениальное: - если не можешь справиться со Злом, надо его... возглавить! Похоже, у этих "не-наших" министров-капиталистов это - кредо и лозунг по жизни!.. Титаник долго не продержится...