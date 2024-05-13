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Time: Путин доверяет Белоусову и считает его некоррумпированным

Time: Путин доверяет Белоусову и считает его некоррумпированным

Президент России Владимир Путин доверяет бывшему вице-премьеру Андрею Белоусову, чью кандидатуру российский лидер предложил на пост главы министерства обороны РФ.

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Комментарии
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Владимир Уфимцев
Дожили!.. Помощники Главного нашли одного праведного в этом Содоме и Гоморре, что представляет наш кабинет министров, под руководством непотопляемого борца с коррупцией Мишустина!... Есть гениальное: - если не можешь справиться со Злом, надо его... возглавить! Похоже, у этих &quot;не-наших&quot; министров-капиталистов это - кредо и  лозунг по жизни!.. Титаник долго не продержится...
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