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Регионы России

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Иран и Оман договорились о регламентации Ормузского пролива без его открытия

Иран и Оман договорились о регламентации Ормузского пролива без его открытия

Иран направил властям США семь условий для открытия Ормузского пролива, однако, как сообщает агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник, соглашение между Ираном и Оманом не означает автоматического открытия пролива.

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