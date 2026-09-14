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Новости Тамбова

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В Тамбове пройдёт традиционная Неделя туризма

В Тамбове пройдёт традиционная Неделя туризма

В Тамбове с 19 по 27 сентября пройдёт традиционная Неделя туризма. Для жителей и гостей региона подготовлена насыщенная программа: экскурсии, гастрономические открытия, культурно-просветительские мероприятия, новые маршруты и неожиданные форматы.

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