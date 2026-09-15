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Военные материалы

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Украина утратила выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман

Украина утратила выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман

Ранее на Украине уже жаловались, что фактически утратили выход к морю из-за российских атак и терпят убытки с приостановкой экспорта зерна.

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