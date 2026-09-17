Оператор Крот отличил позиции европейских наёмников по комфорту

Оператор FPV-дрона с позывным Крот из группировки «Север» рассказал о стремлении европейских наёмников к комфорту в зоне СВО, что ухудшает их маскировку.
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