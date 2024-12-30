❗️Возле Севастополя дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 2 БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря Губернатор города Михаил Развожаев.
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❗️Возле Севастополя дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 2 БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря Губернатор города Михаил Развожаев.