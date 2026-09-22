На 104-м км МКАД произошло массовое ДТП с двумя погибшими

На 104-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошла крупная авария с участием восьми транспортных средств, в результате которой погибли два человека и один пострадал.
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